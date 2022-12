Se tatuó el nombre de Messi en la frente y lo 'boletearon' por lo feo que quedó

Todos los días por medio de las redes sociales se viralizan diferentes videos que llaman la atención de cientos de internautas debido a su contenido, como la filmación que te vamos a mostrar en la nota en la que un hincha de Argentina se tatuó en su frente el nombre de su ídolo Messi , pero el resultado despertó todo tipo de comentarios.

La cuenta de Twitter llamada @SC_ESPN fue quien compartió el contenido en el que se ve a un joven con el cabello tinturado de amarillo sentado en una camilla en un salón de tatuajes.

Allí el tatuador en varias oportunidades midió en la frente de su cliente cómo quedaría el nombre de Messi, hasta que opinó que se veía bien y comenzó a marcar con tinta cada línea.

Una vez terminó con esta zona, se dirigió al cachete del joven para tatuar allí la palabra "D10S" y en el otro costado el joven se quiso tatuar tres estrellas que significan los títulos que ha obtenido la Selección de Argentina.

Cuando el tatuador terminó su trabajo mostró a las cámaras el resultado, pero muy contrario a lo que pudo pensar, los internautas no dudaron en criticar el trabajo del hombre y del joven que se marcó la cara.

¿EL TATUAJE MÁS INCREÍBLE DEL MUNDIAL? Argentina salió Campeón del Mundo y un hincha se tatuó las palabras "MESSI", "D10S" y las tres estrellas... ¡EN LA CARA! 😱



📹 @AlleTattoo pic.twitter.com/Ol3V2XoiDu — SportsCenter (@SC_ESPN) December 23, 2022

"Encima las letras salieron malísimas jajaja", "Ok, pero mínimo se lo hubiese hecho con un cabrón que tatúe bien 🤣", "Por eso hay que terminar, mínimo, la escuela", "Y además quedó horrible", "Hay gente enferma en este mundo", "El Tatuador un HDP! Como le vas a hacer esas letras?", "Está bien tatuarse y demostrar el amor a Messi, Pero no puedo creer que te tatúes en la cara. Mínimo debes tener conciencia de lo que vas a hacer, no?", son algunos de los comentarios que los internautas dejaron en la publicación de Twitter.

