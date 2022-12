Video: mulero graba angustiante accidente de su compañero que se quedó sin frenos

La mañana de este 23 de diciembre se dio a conocer la triste noticia de un trágico accidente entre una tractomula que se quedó sin frenos y un camión de víveres que circulaban por una de las carreteras del país.

El saldo de este accidente son dos personas muertas, un hombre y una mujer y el conductor de la mula quien está gravemente herido.

Este lamentable hecho ocurrió en la vía que comunica a Ocaña con Aguachica, en el kilómetro 22, cerca del municipio de Río de Oro, sur del Cesar.

En las redes comenzó a circular el aterrador momento en el que otro mulero que iba detrás grabó los minutos antes del accidente y con voz de preocupación rezaba a Dios para que no pasara nada grave, sin embargo, varias curvas más adelante ocurrió lo peor.

En la filmación se le escuchó decir al conductor: "Dios mío, el compañero de la mula SOZ 514 se quedó sin frenos. Dios mío, meta su mano y protégelo señor, no le da para parar el carro, guárdalo señor bendito".

Algunos segundos más tarde, cuando notó que su colega no pudo parar la mula y se estrelló, dijo: "Ay le cogió viaje el carro al compañero, bendito Dios, se volteó, se mató el compañero, bendito señor", mientras se iba bajando de su vehículo para ayudar.

Las autoridades que llegaron hasta el lugar del siniestro confirmaron que las dos personas que viajaban en el carro de víveres murieron en el momento, mientras que el chofer de la mula quedó gravemente herido y fue trasladado al hospital de Aguachica.

Es importante recordarle a las personas que transitan no solo por las carreteras del país, sino también en las vías de las ciudades, que realicen la debida inspección del automotor para tratar de evitar que ocurran accidentes de este tipo.

Los comentarios en las redes no se han hecho esperar: "Lamentable, muy triste y más en estas fechas. Se requieren mejores vías y más vigilancia sobre las empresas que expiden certificados de revisión técnico mecánica", "Pudo evitarse! el tractocamion iba a una velocidad mínima, podía encunetarse y el daño hubiese podido ser solo a la propiedad y no a la vida. No juzgo, pero si le faltó mucha pericia!", "Dios mío … se me aguó el ojo … Dios les dé la fuerza a los familiares de los fallecidos y cuide todos en carretera".

