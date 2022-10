¡Soldado caído! Hombre propuso matrimonio con anillo de juguete y ella lo cacheteó delante de todos

Por medio de las redes sociales se viralizo hace poco un video que ha generado todo tipo de comentarios, allí se puede ver que un joven le propuso matrimonio a su novia pero no todo terminó de la mejor manera.

Este hecho se registró en el Rogers Centre de Toronto, Canadá, durante un partido entre los Blue Jays de esa ciudad con los Red Sox de Boston, Estados Unidos.

En la filmación se pudo ver el momento en el que un hombre muy emocionado toma del brazo a su pareja y en ese instante se arrodilló frente a ella y sacó de su bolsillo una cajita, algo que hizo emocionar a la mujer.

Sin embargo, el novio sacó un anillo de juguete, algo que poco le gusto a ella y de inmediato su estado de animo cambió notándose con las facciones de su cara por lo que le dio una fuerte cachetada al hombre.

Ante esta reacción todos los presentes en el estadio se asombraron con la reacción de la joven y quedaron atónitos.

La filmación se viralizó en TikTok y allí varios internautas han comentado al respecto. Algunos opinan que fue un momento gracioso mientras que otras personas dicen que la joven fue bastante grosera con su novio y le aconsejaron a él salir de esa relación.

"Búscate A Otra 😳", "No pues ...... ahí no es", "Nooo, ese es un momento especial por qué jugar así...", "eso es tan vergonzoso e insultante, ¡no tiene nada de gracioso! 😳", "¡Ella sabe lo que vale! Si él realmente la amara, se preocuparía por sus sentimientos y no bromearía ni se burlaría de algo serio", "¿Hay alguna posibilidad de que pensara que era una broma cruel volverse viral y se avergonzara? 🙋‍♂️", son solo algunos de los comentarios en internet.

