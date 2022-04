"Soy el rey": Borracho se metió a una jaula repleta de cocodrilos y los enfrentó

Un insólito hecho se registró en la 'Laguna del Carpintero', en la ciudad de Tampico, en México , cuando un sujeto, en aparente estado de embriaguez, ingresó abruptamente a la zona en donde se encuentra el hábitat de cocodrilos y los retó; no dejaba de gritar que "era su rey".

En el video, se logra ver al hombre, a quien se le dificulta mantener el equilibrio, cruzando la reja de seguridad, que impide que las personas se acerquen a los reptiles depredadores . Sin embargo, no solo la cruzó, sino que decidió enfrentarse a los gigantescos animales y hasta los pateó en varias oportunidades.

"No me faltes al respeto porque soy tu rey", le gritó el hombre a uno de los animales cuando intentó morderle la pierna luego de que este lo pateara. El animal, en lugar de atacarlo, se metió al agua y dejó al ebrio hablando solo.

No conforme con ello, el borracho se dirige a otro animal y repitió lo mismo: "Yo soy tu rey". Acto seguido, lo patea y este cocodrilo se enoja e intenta morderlo, pero no lo logra. En ese momento, muchos de los presentes comenzaron a gritarle que los dejara tranquilos porque no iba a tener más "suerte".

El video se viralizó rápidamente en las redes sociales e incluso llegó a los medios locales, los cuales señalaron que no podían revelar la identidad del hombre que se peleó con los cocodrilos, pero que las autoridades estaban al tanto de lo sucedido.

Por su parte, desde la reserva indicaron que hay entre 80 y 90 cocodrilos habitando la laguna del Carpintero y advirtieron que las muertes de personas por ataques de los reptiles es algo cotidiano, por lo que exigieron respeto a los animales.

