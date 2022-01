Tiene 65 años y es la abuela más hermosa del mundo

Yazemeenah Rossi es una modelo que tiene 65 años y se ha vuelto famosa al protagonizar la portada de diferentes revistas en las cuales deja ver su belleza natural lo cual ha hecho que la llamen 'la abuela más hermosa del mundo'.

La mujer comenzó su vida de modelo cuando tenía más de 30 años y durante todo este tiempo ha demostrado ser una mujer que se conserva muy bien físicamente y que no necesariamente se necesita ser joven para incursionar en el mundo de las pasarelas.

Publicidad

The Dreslyn es una tienda que maneja ropa interior y junto a la firma Land of Women, le tomaron diferentes fotos a Yazemeenah Rossi con sus productos. La fundadora de The Dreslyn dijo: "quería una publicidad de trajes de baños con otra perspectiva, demostrando que la ropa de baño no siempre tiene que ser sexista y que también las mujeres mayores pueden ser modelos y realizar este tipo de publicidad".

Así mismo ella explicó el porqué eligió a Yazemeenah Rossi como su modelo: "Ella es una mujer con mucha vitalidad y salud. Es segura de sí misma, una gran artista y lo que más me agrada de ella es que siempre se está cuidando en todos los aspectos. Es una mujer sabia y que ha vivido grandes experiencias a lo largo de su vida".

Publicidad

Por su parte, Rossi habla sobre su formula para mantenerse tan bella a los 65 años: "La edad es una aptitud para mí. Si uno tiene contacto con su niño interior y continúa siendo curioso con la vida, obtendrá automáticamente nueva energía. Nunca me he operado. Me encuentro y me veo bien así que no veo la necesidad de operarme".

La modelo habló sobre su rutina de belleza la cual la ha llevado a protagonizar diferentes portadas de revistas: "Utilizo aceite para la piel y aplico aceite vegetal en el pelo. Una vez a la semana me hago un peeling en la piel con aceite de oliva y azúcar. Como aguacate diariamente y siempre consumo carne y pescado ecológico. Este tipo de consumo ecológico lo llevo haciendo hace tiempo incluso antes de que se pusiera de moda".

Publicidad