Valentina 'Mor' da detalles sobre por qué video íntimo terminó en redes

Durante este fin de semana circuló una grabación bastante comprometedora en la que 'Valentina Mor Velásquez', mantiene relaciones sexuales con su actual pareja 'Sammy el heladero'. Ante esto, la influenciadora pide que borren su video íntimo de las redes sociales y dio detalles de lo que realmente sucedió.

A través de historias de Instagram , la pareja también se ha pronunciado al respecto ofreciendo disculpas tanto a familiares, amigos y conocidos, ya que una tercera persona sería la responsable de publicar y divulgar el clip.

"Por favor ayúdenme a recuperar mi celular, no sé por qué me pasa esto Señor (...) Sammy y yo estamos súper avergonzados de esta situación; les queremos decir que porfa borren todo", escribió en una de sus publicaciones la venezolana.

De acuerdo con una explicación más a detalle, la joven asegura que dejó su teléfono en un taxi, y que a partir de ahí empezó la pesadilla hasta el punto en que ha tenido que borrar casi todas sus fotos.

"El celular de Valentina fue robado en un taxi, se le olvidó y no sé qué pasó. Les pido disculpas, creo que me retiro (...) y no inventen lo que no es. Perdón", reafirmó Sammy el heladero, quien se vio en la obligación de poner su cuenta privada por las fuertes críticas.

Sin importar esto, miles de internautas se burlaron del episodio de 'Valentina Mor' y replicaron con memes la vergonzosa escena, asegurando que se trata de una estrategia, tanto de ella como de su novio, para conseguir seguidores y popularidad.