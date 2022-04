Vecina indignada revela traga por su vecino: “10 años tirándole indirectas y no agarra ninguna”

La historia de un amor imposible de una mujer se viralizó hace poco por medio de las redes sociales , más exactamente la red del pajarito, Twitter , aplicación en la que contó la situación que vive con su vecino y amor platónico.

La mujer que se llama Emma decidió contar su experiencia, sin llegar a pensar que se viralizara y hasta le tocara bloquear las notificaciones de los comentarios de otros internautas.

Todo comenzó cuando ella, desde su cuenta personal en Twitter escribió una situación que vivió con un vecino suyo, de quien está enamorada hace 10 años. Allí ella escribió: "Me crucé a mi vecino el lindo en el ascensor y me preguntó si hacía algo esta noche. Le dije que me iba a tomar un gin tonic y mirar alguna peli porque estoy sola y me dijo ’¿cuál me recomendás?’. Diez años tirándole indirectas y no agarra ninguna. Moriremos solos".

Este tuit hasta el momento tiene más de 120 mil me gusta, más de 2 mil retweets, y miles de comentarios de otras personas quienes hasta la llegaron a herir con sus palabras.

Uno de los mensajes que más repercusión tuvo fue el de un hombre que escribió: "Los hombres no es que no entienden la indirecta: no le gustás, es simple. Nunca entendí por qué cuesta tanto entenderlo, a mucha gente no le gustamos, es algo normal".

Y así como este hombre, otras personas escribieron: "Decile de una Quiero c@g@r hoy. Esta noche estoy sola. Si queres veni y charlamos. Si con esta no se anima presentable un amigo o una muñeca de goma. Y vos anda a buscar a otro y listo. Y quedas como la vecina buena, pero un poco zarpada, pero te sacas la duda. 🤷🏽‍♂️", "Nadie piensa que existe la posibilidad de que no le gustan las mujeres ???", y muchos más.

