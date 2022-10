Video: "araña gigantesca" se hace viral en redes tras ser encontrada por un joven en la playa

Hace unos días se hizo viral un usuario de TikTok al compartir un curioso hallazgo mientras caminaba por la playa; se trató de una gigantesca araña, que incluso lo alcanzó a asustar, pues se movió justo cuando se disponía a tocarla.

A pesar de la incertidumbre que generó el video en los millones de personas que lo vieron, se supo que se trata de una araña gigante hecha de cáscara de coco que, gracias al gran realismo que tiene, desató la aracnofobia de los usuarios.

Publicidad

Por su parte, el usuario identificado como @axelyamil_, se hizo famoso y aunque quedó claro que el "animal" no es real, varios de sus seguidores continuaron pidiéndole contenido con la espantosa araña.

Además, resaltan el talento del joven para narrar la situación como si se tratara de un documental en medio de la selva y su vida corriera peligro por tratarse de un exótico y salvaje animal.

“Puedo apreciar que está mansita, esta es una araña cumbres 17-09-10 Spiderman tres mil, como pueden ver está tranquila pero si la toco brinca muy feo, ya tiene como 250 mil años…”, dice, mientras al fondo se escuchan risas.

Cuando tocó la araña, impulsó el juguete y fue así como se pudo crear la ilusión de movimiento que, según algunos usuarios, logró hacerlos gritar del pánico.

Publicidad

“Lo vi tres veces y fueron las tres veces que el alma se me salió del cuerpo”; “Yo me asusté”; “¿Quién más saltó cuando se movió?”; “Casi me da un infarto cuando la tocó”; “Si me la creí”; “Si me la creí, casi tiro mi teléfono cuando se movió”; “Creí que era real, ya ni quería ir a la playa”; “Se me salió el corazón”, son algunos de los comentarios en redes sociales.

También puedes ver: Infidelidades de famosos: Adam Levine y Behati Prinsloo - Ricky Martin-