Video: captan a dos delfines tomados de las aletas como para de novios

Los delfines son de los animales más inteligentes del mundo, por qué sería irracional pensar que entre ellos tienen gestos de amor.

Publicidad

En video quedó captado el momento en el que dos de ellos parecieran tomarse de las aletas, lo que para muchos es como un gesto de amor.

El hecho ocurrió en las costas de Gladstone,en Australia, cuando Brian Kirby un técnico de meteorología en la Oficina Australiana de Meteorología los grabó. “Fue simplemente bonito de ver”, manifestó.

Publicidad

Te puede interesar: Arrestan a hombre que escaló un peligroso rascacielos en París

Publicidad

“En ese momento no me di cuenta de que los delfines se estaban ‘tomando’ de las aletas. Solo me percaté cuando llegué a casa y pude revisar con tranquilidad todas mis fotos y vídeos”, escribió Kirby en la descripción del video.

El hombre estaba viajando por Gladstone cuando se encontró a un grupo de delfines nadando cerca por lo que decidió sacar su celular y grabarlos, sin pensar que se encontraría con esa escena que se ha hecho viral en redes sociales.

Publicidad

Publicidad