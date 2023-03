VIDEO: Captan aterradora pelea entre un león y un hipopótamo

El mundo animal es inmensamente sorprendente, las especies salvajes son toda una obra de la naturaleza, es por eso que resulta fascinante verlos en acción, esperando que todo su potencial quede grabado en video, sobre todo cuando su naturaleza salvaje sale a flote.

Los felinos cazando y devorando su presa o las peleas entre machos de alguna especie suelen ser los temas más visto dentro de esta categoría, pero pocas veces se ven enfrentamientos entre especies diferentes, sobre todo separadas por temas geográficos.

Hace unos días salió a la luz un sorprendente video en el que se ve la pelea entre un león y un hipopótamo, justo en medio de un profundo rio, dejando perplejos a quienes pudieron presenciar el extraño momento, ya que no es usual ver a estas dos especies enfrentadas.

Todo fue grabado por uno de los espectadores, y se puede ver el momento en el que el hipopótamo sale intrépidamente del río intentando atrapar al león con su enorme mandíbula, mientras el felino se aferra a la única piedra que hay en el río, rugiendo y tratando de herir al hipopótamo.

Luego del segundo intentó por morderlo, el león decide votarse al río para nadar por su vida, una decisión que puede sellar su final, teniendo en cuenta que el hipopótamo es uno de los mejores nadadores del África, quien con una fuerza de 1861 PSI, mataría de tan solo un mordisco al 'Rey de la selva'.

Muchos internautas dejaron sus opiniones en los comentarios de la publicación, en donde resaltaron la grandeza de la naturaleza: “El león ya está muerto, no le gana a un hipopótamo en agua”, “El Hipopótamo diciendo: ¿pero tú no eras el rey de la sabana?”, “Yo en esa situación me dejaría llevar por la corriente hasta intentar llegar a la orilla”.

