VIDEO: comió en un famoso local de sandwiches y encontró algo desagradable

Una mujer de Florida afirmó haber encontrado un diente “incrustado” en el pan de un sándwich de la famosa empresa Subway. Su reclamo sobrepasó las fronteras de la ciudad de donde vive, Fort Lauderdale, en Miami, Estados Unidos , luego de que publicara la desagradable situación en su cuenta de TikTok.

"Era un colmillo en mi Subway ... Ayuda, tengo náuseas", escribió la mujer en un video en el que además muestra el "objeto" similar a un diente, según recopiló el medio New York Post.

La clienta explicó que tras el hallazgo se acercó a los empleados para ponerlos en conocimiento, sin embargo, estos le contestaron con indiferencia y sin disculparse le ofrecieron la devolución del dinero.

“Quiero decir que no quiero ningún sub. No quiero”, respondió la mujer, tirando el sándwich frente al personal. “¿Hay un número corporativo?”, reclamó.

Tranquilamente, uno de los empleados le imprimió el número de teléfono para registrar su queja, y con ironía, nuevamente le ofreció la devolución del dinero.

En otra publicación, la decepcionada comensal busca por 'cielo y tierra' a un abogado que la asesore para continuar con la denuncia, esta vez ante la justicia.

Vea el video a continuación: