VIDEO: descubren reencarnación de Freddie Mercury en pleno TransMilenio

A través de las redes sociales se hizo viral un video en el que un artista callejero de TransMilenio, en Bogotá, vestido de Freddie Mercury, interpreta 'I Want To Break Free', uno de sus más recordados éxitos musicales.

El video, del que se desconoce su fecha de grabación y el nombre real del protagonista, ha causado furor en redes, pues el artista no solo demuestra su talento vocal, sino también su puesta en escena y hasta su vestuario.

"Vivir uno en Inglaterra y perderse la reencarnación de Freddie Mercury", dice la publicación del video viral en Facebook, que ya cuenta con más de 7 mil compartidas.

Usuarios en redes no tardaron en dejar sus mejores comentarios, destacando el talento del intrépido artista, a quien se le ve lucir un traje similar a los que usaba Freddie Mercury en sus conciertos y claro está, el infaltable bigote.

"Cuándo será el día qué se suba al transmi en el que vayamos", "pero hay que admitirlo, pero canta mejor que Balvin y Maluma juntos", "qué agradable sujeto", "lo que más me gusta es esa fluidez al hablar inglés ese hombre merece un nobel", son algunos de los comentarios del video.

'I Want To Break Free', que es español significa 'Quiero ser libre' es una canción de la recordada banda de rock británica 'Queen' y además, incluida en su disco del álbum The Works, publicado en 1984.