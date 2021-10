Video: Despechado se venga de su novia infiel con tremenda "sorpresa"

En las últimas horas se conoció el caso de una popular historia en la que un novio planeó una "sorpresa" para exhibir a su pareja que la había descubierto siendo infiel. El video publicado en TikTok ha dividido opiniones entre los internautas.

El hombre en compañía de un amigo, trasladaron a la novia a un potrero de México . Estando allí, Mariana, como se hace llamar la joven, empieza a adivinar una serie de acertijos impuestos por su expareja; ella se encontraba muy emocionada sin saber lo que le esperaba.

El primer reto era tirar de una cuerda para revelar un mapa con un mensaje que decía "Sé lo que hiciste". Acto seguido, la mujer busca el 'tesoro' que estaba enterrado cerca de donde se encontraba. Con ayuda de una pala, logra sacar una caja negra envuelta con cinta y al abrirla, descubre el anillo de compromiso de su novio y unas capturas de pantallas de WhatsApp

Nerviosa ante la situación, pide al amigo de la víctima que "deje de grabar", a lo que el responde "¡Ah! Le pusiste el cuerno con Alejandro". Enseguida, Mariana se dirige al auto de su novio y le dice "Ábreme por favor", sin embargo, las puertas estaban con seguro.

En ese momento, el cómplice logra subir al coche y ocurre la épica escena en que dejan abandonada a Mariana y ella los persigue sin lograr alcanzarlos. "Ya me di cuenta (...) No, ya no me vas a ver la cara otra vez", aseguró el hombre mientras más aceleraba.

Publicidad

Este hecho generó todo tipo de reacciones, en los que algunos usuarios no consideran correcto que hayan abandonado a la mujer en un lugar tan deshabitado poniendo en riesgo su vida, mientras que otros indican que recibió su merecido.