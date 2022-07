VIDEO: Dj de graduación pone desacertada canción a joven en silla de ruedas en la pista

Durante la celebración de una graduación en Estados Unidos un Dj fue duramente criticado al poner una canción en el momento que una joven en sillas de ruedas se encontraba en la pista de baile, causando confusión por la letra que esta expresa en algunas estrofas.

En el clip viral, publicado en la red social de TikTok, que fue grabado en Texas durante el 2017, él Dj se ve haciendo su trabajo cuando de repente pone la canción que expresa “Cuando tus piernas no funcionen como solía hacerlo antes”, de Ed Sheeran. Los presentes quedan un poco desconcertados.

Ante el mal momento, que fue compartido por la usuaria Celeste Orozco el pasado 29 de junio, se logra escuchar de fondo gritos de los asistentes. Al ser publicado los internautas no dieron espera y rápidamente se generó una gran controversia, para muchos usuarios usar esta canción fue una falta de respeto por parte del DJ y ya tiene mas de 17.3 millones de reproducciones.

“El DJ sabía exactamente lo que estaba haciendo”; “La chica que quedo en segundo lugar le dio 20 dólares para que tocara eso”; “No podemos saber todas las letras de todas las canciones, pero un poco de respeto”, es lo que se lee en los comentarios de TikTok.

El Dj incomodo por la situación que se desencadeno, sin intención de incomodar o herir a la joven presente, no se ha pronunciado en redes para defenderse o hablar del tema.

En la descripción del video se lee, “Esto me perseguiría el resto de mi vida si yo fuera el Dj”.

Los jóvenes asistentes del baile se percataron de lo que decía la canción, por lo que sus reacciones no pasaron desapercibidas. Cuando Sarah Mendenhall, reina del baile, se sintió sobrecogida con el incidente alzo los brazos queriendo entender lo que sucedía.

Al salir a la luz dicho metraje Sarah no lo paso por alto y también comento respondiendo a los usuarios, “Me pareció muy divertido e irónico. No supe lo que estaba sonando hasta mucho después porque estaba tratando de bailar. Tuve una gran noche de graduación y me reí mucho al siguiente día”.