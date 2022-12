Video: Hombre defecó en un taxi y las personas que pasaron por el lugar lo agredieron

En video quedó registrado el momento exacto en el que un hombre fue sacado de un taxi por el mismo conductor luego de haber defecado en el vehículo.

Como se puede ver en la grabación, el taxista se detuvo luego de haberse percatado que su cliente había defecado en su vehículo.

Todo indica que el hombre no se pudo aguantar por lo que decidió hacerse en sus pantalones mientras el vehículo de transporte publico seguía circulando.

Al ver lo que pasaba el conductor decidió bajarlo para que éste limpiara el taxi. Sin embargo, la reacción del hombre fue sorprendente, pues en vez de buscar la manera de remediar lo cometido, se untó la cara y los brazos de materia fecal.

Al parecer, el sujeto no pretendía pagar por la limpiada del automóvil, por lo que el taxista enojado comenzó a golpearlo.

Pero eso no fue todo, pues todas las personas que en ese momento también circulaban por ahí, desde peatones hasta motociclistas, se acercaron y lo golpearon hasta con un bate.

Por fortuna, el suceso no dejó víctimas que lamentar, aunque si dejó a un taxista sin un día de trabajo, pues es obvio que el hombre tuvo que mandar lavar el vehículo.

Tras la publicación del video, cientos de internautas no pararon de criticar al cochino sujeto, pues si bien dijeron que no se había aguantado por el problema que haya sido, no toleran que no haya sido capaz de pagar la lavada del taxi.

Asimismo, otros manifestaron que si no tenía dinero, por lo menos le hubiese mandado ir hasta su vivienda y allí se hubiera encargado de limpiar.