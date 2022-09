VIDEO: Hombre le hace cruel broma a su pareja en pleno altar; la dejó pálida

A través de las redes sociales se hizo viral la conmovedora reacción de una novia en su matrimonio luego de que su pareja le hiciera una cruel broma justo antes de dar el sí; algunos usuarios aseguran que se pasó.

En el video, que rápidamente se hizo viral, se ve a la mujer en una larga y angustiosa espera por la respuesta de prometido; sin embargo, este decidió "bromear" y fingir que quería cancelar el compromiso.

Publicidad

Todo se salió de control al momento en el que se le pregunta al novio si desea unir su vida para siempre a la de la mujer, él no responde. Nuevamente, se le invita a que exprese su deseo y finalmente contesta un “no puedo”.

Al instante, la joven quedó pálida y según algunos usuarios, estuvo al borde del llanto. Algunos tacharon el hecho de muy mal gusto. Finalmente él aceptó que se trataba de un "chiste" y la besó.

El video fue compartido en TikTok por la propia novia, Gabriela Grajales, el cual recibió diversas opiniones, en su mayoría divididas, ya que aunque algunos sí le vieron el lado gracioso al asunto, otros consideraron que no era la ocasión para bromear.

"Qué gil, arruinar el momento más importante para la mujer. No tiene perdón", "a mi me da coraje y no me caso", "qué triste su cara, fue una broma de mal gusto", "creo que hay límites", "a mí me hace eso y que se case con sus bromas", "los dos lo disfrutaron, fue todo", son algunos de los comentarios en la publicación que ya cuenta con más de 16 millones de reproducciones.

Publicidad

También puedes ver: Recomendaciones para impresionar a la pareja en la cama

Publicidad

Escucha el podcast de farándula y entérate de los chismes más sonados