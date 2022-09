VIDEO: Mujer en aparente estado de embriaguez abrazó y besó un bus en Pereira

Por medio de las redes sociales se viralizó hace poco un video en el que se ve a una joven en aparente estado de embriaguez parar el tránsito en el sistema de transporte masivo de la ciudad de Pereira.

En la filmación se puede ver que la mujer aprovechó que el bus paró en una de las estaciones de Megabús para abrazar y darle besos al articulado en la parte delantera.

El conductor quedó desconcertado al ver esta situación, por ese motivo abrió la puerta y se bajó para tratar de entender qué estaba sucediendo e intentar hacer entrar en razón a la mujer para así continuar con su trabajo.

Sin embargo, la joven no acató lo que se le decía y siguió deteniendo el tránsito con su actitud. Ante esto, un vigilante de la zona intervino y usó su fuerza física para retirarla del lugar, pero ella reaccionó de manera violenta dando algunos puños y golpeando al agente de seguridad con su bolso.

Ante el escándalo, las pertenencias de la mujer se cayeron del bolso, por lo que algunos hombres que estaban allí le ayudaron y aprovecharon para sacarla de la vía mientras ella gritaba: "No me quite. Yo me quito sola, malp*. ¿Qué tal este?".

Lo que se sabe es que la situación no pasó a mayores, sin embargo, eso no fue impedimento para que se viralizara rápidamente en las redes sociales causando un sin fin de comentarios de los internautas como por ejemplo: "Hay dios los efectos del licor, es mejor no juzgar, la mayoría alguna vez hemos hecho el oso y al otro día viene lo peor", "Pensó que era un transformer 😂", "Eso se llama Amar al Transporte público", y muchos más.

