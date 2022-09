VIDEO: A traición, hombre asesinó a su compañero de trabajo con una pipeta de gas

La muerte de un hombre en una distribuidora de pipetas de gas conmocionó a Perú luego de que se filtraran escalofriantes imágenes en redes sociales el momento exacto del hecho; su compañero lo asesinó por la espalda mientras él tomaba apuntes.

Aunque los hechos ocurrieron el pasado 6 de septiembre, hace pocas horas se difundieron masivamente las imágenes del ataque sin piedad, lo que generó un alto impacto en diferentes redes sociales.

Publicidad

Los hombres fueron identificados como Rafael Vilcatoma Arone junto a su compañero Abraham Lucano Huarcaya. En el video se puede ver a los dos hombres trabajando; la víctima estaba tomando apuntes cuando recibió el primer golpe.

La terrible escena quedó registrada por una de las cámaras de seguridad del local, que sirvió como prueba contra el atacante.

Pese a que con el primer golpe Vilcatoma logró noquear a Lucano, nuevamente agarró la pipeta y continúo agrediéndolo mientras este permanecía en el piso inmóvil.

Luego de ser detenido, el homicida fue interrogado sobre el ataque y la respuesta desconcertó a los investigadores. Sin embargo, estos determinaron que estaría fingiendo demencia.

Publicidad

“Estuve trabajando allí tranquilo arreglando allí los balones (bombona de gas), y de allí ya no era yo, de allí era ‘Chucky’ [...] Yo no sé por qué le he pegado”, dijo.

Y agregó: “No sé, nada más yo estuve allí trabajando tranquilo y de ahí ya no he sido yo. Era ‘Chucky’ ya. Yo no he sido. ‘Chucky’ no responde ni ha hablado”.

Publicidad

En medio de la investigación, la dueña del negocio indicó a las autoridades que el hombre era muy "callado" y que había sido contratado solo semanas atrás; Lucano, el hombre fallecido, llevaba solo ocho días de trabajo.

Perú: En imágenes captadas por una cámara de seguridad, un sujeto mata a su compañero, cuando ambos laboraban en una empresa distribuidora de bombonas de gas. 😲😮 pic.twitter.com/WUORwe4TYy — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) September 9, 2022

También puedes ver: Carlos III de Kallejiando habló sobre su nuevo reinado 🤣

Publicidad

Escucha el podcast de farándula y entérate de los chismes más sonados