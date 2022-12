Video: rubia se saca los pechos en Qatar para celebrar victoria de Argentina; termina detenida

El Mundial Qatar 2022 ha dejado imágenes para la historia, como la que protagonizó una joven durante la final de la Copa del Mundo en el estadio Lusail al mostrar sus enormes pechos para celebrar la victoria de su Selección Argentina.

La mujer rubia se quitó la camiseta cuando el jugador Gonzalo Montiel convirtió el penal logrando que la albiceleste ganara la tan anhelada copa, logrando ser captada por las cámaras de la transmisión oficial del mundial dejando ver sus senos sin nada de ropa.

Publicidad

En la filmación que ya se viralizó en varias plataformas digitales, se puede ver el momento en el que la joven celebraba la victoria rodeada por algunos hombres que vestían la camiseta de Vélez, equipo argentino.

Según lo que informó el medio de comunicación británico Daily Mail, la mujer fue llevada hasta las afueras del estado por su mala conducta en el estadio, ya que recordemos que los desnudos en Qatar están prohibidos.

Por el momento no se conoce cuál será el futuro de la mujer, pues antes de que comenzara el mundial las autoridades de Qatar le pidieron a los visitantes "cubrir el estómago y los hombros, y las faldas, los vestidos y los pantalones deben cubrir las rodillas".

Asimismo, en su momento se hizo la observación a los turistas, tanto mujeres como hombres, que "muestren respeto por la cultura local evitando ropa excesivamente reveladora en público".

Publicidad

Recordemos que la cultura en Qatar prohíbe mostrar los pechos y los vestidos de baño solamente están permitidos en las playas y piscinas de los hoteles, por ese motivo se cree que la joven podría ir presa por su conducta inapropiada para los catarís.

"Lo curioso de la escena es que el hombre que está a su lado, pues … ¡Fíjate tú! También está en topless 🤷🏼‍♀️", "que no has visto unas tetas en tu vida o que ?", "Una que no vuelve.", "Todas debieran haber celebrado así para echarles abajo esas normas wns... así se celebra!", son algunas de las opiniones de los usuarios en Twitter.

Aficionada argentina hace topless tras ganar Argentina el Mundial de Qatar. pic.twitter.com/xtV1qTaaSm — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) December 18, 2022

Publicidad

Aprende a hacer adornos navideños en casa