Video viral: Soldados ucranianos se casaron en medio de la guerra

Desde que comenzó hace algunos días la guerra entre Rusia y Ucrania , todos los días se han viralizado diferentes fotos y videos que han llegado a sacarle lágrimas a más de uno, como es la filmación que te vamos a mostrar hoy.

Resulta que dos soldados ucranianos decidieron dar el sí y se casaron en un puesto de control en Kiev el pasado domingo. La pareja, que tiene una hija y lleva 20 años juntos, decidió unirse en matrimonio porque "nunca sabes lo que te va a pasar mañana".

El video fue publicado por la cuenta de Twitter llamada @AlertaNews24 y allí se puede ver a la mujer y al hombre dándose un amoroso beso mientras usan sus trajes de militares.

La novia se puso un velo en su cabeza y tenía unas flores en su mano derecha, mientras que todos los presentes los grababan y aplaudían el emotivo video.

Hasta el momento este video que dura tan solo 16 segundos, tiene más de 300 retweets, más de 2 mil me gusta y miles de comentarios de personas en todo el mundo, algunos cuestionando el por qué se demoraron tanto en tomar esa decisión.

"Y se demoraron 20 años para tomar esa decisión? jajajaja", "Pues no todos son esos tipos de personas q apenas llevan un año oh meses y se casan 😂", "En Ucrania se casan porque no saben si van a morir y en Rusia la misma policía de tu país te muele a palos si dices algo mientras bombardean países vecinos", "Pues bueno dentro de lo feo algo bonito tenía que pasar felicidades", son algunos de los mensajes.

