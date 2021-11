Video viral: visita a su amiga muerta y ella se le manifiesta

La increíble manifestación fue compartida en Tiktok por el usuario @brayanelfallao quien aseguró que su amiga, quien hace poco falleció, se comunica con él a través de un molino de viento al hacerle preguntas.

"Ella es mi amiga, Michell sí estás aquí que gire eso", dice el joven e inmediatamente el molino de papel empieza a girar.

"Gira más rápido, ¡eso mi niña, eso gira rápido!", repite el joven mientras hace una profunda reflexión, "solo se va, quien se olvida", agrega con felicidad.

Lejos de generar miedo, muchos usuarios aseguraron que fue un momento conmovedor y especial.

El video ya cuenta con cerca de 3 millones de reacciones y más de 17 mil comentarios.

"Que emocionante saber que ella se manifiesta cuando la vas a ver", "hay cosas que son coincidencia, pero hay cosas que no tienen explicación", "debió darme miedo, pero realmente me conmovió", "me hizo llorar este video de la emoción", "se me hizo chinita la piel", son algunos de los comentarios en la publicación.

A continuación el video viral: