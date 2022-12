Vigilante que saludó al espíritu de su amigo aseguró que no sabía sobre su muerte

En una entrevista con Canal Uno, Freddy Matute, el vigilante que aparentemente saludó a un fantasma en un centro comercial, habló ante las cámaras y confirmó lo sucedido.

El saludo entre el celador y el supuesto espíritu quedó grabado en las cámaras de seguridad del lugar.

"Yo estoy sentado hablando con mis compañeros, pasando revista por el celular, cuando mi amigo llega y me saluda de puño e incluso me pregunta por cosas de la isla, por un amigo que tenemos en común en el tercer piso, es más me pidió que lo saludara’’, señaló Matute.

El guarda afirmó que “no sabía que estaba hablando con un muerto” y quedó impactado con la aparición.

“Si mis compañeros en cámara de monitoreo no me informan que estoy hablando solo, quedo literalmente abrumado", subrayó el hombre.

Joaquin Antonio Rueda era el compañero que había fallecido y según Freddy “era muy querido”.

“El lavaba aquí traperos, hacia domicilios, mandados a las personas, le decían ‘El Chavo’ por eso", explicó el vigilante.

Posteriormente fue sometido a exámenes médicos y psicológicos, los cuales no detectaron ningún problema mental.