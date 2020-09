A pesar de que el Chavo del 8 ya no se transmite en la televisión, muchos siguen recordando los icónicos capítulos en los que El Chavo, Quico, La Chilindrina, Don Ramón entre otros, causaban risas por montón.

Recientemente Carlos Villagrán, quien interpretaba a ‘Quico’. habló con la hija de Ramón Valdés y le contó la ultima vez que habló y vio a su padre antes de morir.

Mediante un live en Instagram, Carlos dio detalles sobre su ultimo encuentro con el famoso actor de la televisión mexicana.

Primeramente, aseguró que su amistad con ‘Monchito’ era bastante fuerte y que se querían bastante.

Posteriormente dijo que cuando Valdés fue hospitalizado, no dudo en ir a visitarlo y tuvo la oportunidad de hablar con él.

Entre bromas y chistes, Quico y Don Ramon se verían por última vez y se despedirían por siempre.

“Entré y él siempre con sus bromas, a pesar de que estaba ya muy delgadito y todo. Yo lo vi muy delgado y ya vi que le faltaba muy poco tiempo. Así que lo abracé y empecé a llorar. A lo cual él me dijo: ‘Ya, no llores cachetón. Allá te espero’”

Villagrán señaló que le dolió bastante su partida y que se quedó sin palabras cuando recibió una foto de él:

“Ese día estuve muy triste. Aunque la esperaba, cuando te llega la noticia ya sabes que es oficial. Entonces me llegó una foto suya. Estaba yo sentado, me la quedé viendo y me quedé sin palabras. Perderlo fue muy doloroso para mí”.