Domingo de Ramos: no compres este tipo de palmas y evita sanciones

Uno de los eventos culturales más esperados en nuestro país es la Semana Santa, una experiencia de tipo religioso en la que muchos feligreses recuerdan y conmemoran la muerte de Jesucristo, pasando por momentos claves de su vida y enseñanzas.

Cada uno de estos días son santos para muchos, representan un momento especial, por ese motivo se tienen muchos ritos religiosos como por ejemplo el Domingo de Ramos, en el que los católicos conmemoran la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, un hecho que de acuerdo a los textos bíblicos fue de gran alegría y emoción.

En esta ocasión tendrá lugar el domingo 24 de marzo y dará inicio a la Semana Mayor. Para esta celebración la costumbre indica que se debe adquirir una palma, la cual simboliza ese recibimiento triunfal a Cristo, pero lo que muchos no saben es que hay una especie de palma que no se puede adquirir ni comercializar, ya que podría terminar en sanciones económicas.

Se trata de la Palma de Cera, una especie que está en vía de extinción y que es endémica de nuestro país, por lo que las autoridades ambientales han hecho un llamado a la comunidad para que se abstengan de adquirir ramos de esta palma. Aunque el mensaje busca sensibilizar, las leyes son severas con este tipo de actos que atentan contra la flora y fauna de nuestro país.

Es importante recordar que de acuerdo con la Ley 2111 del 2021, la comercialización, extracción, movilización y tenencia de vida silvestre, fauna y flora, puede ser sancionada con multas de hasta 40.000 SMLMV y penas de entre cinco y once años de prisión. Por ese motivo se le recuerda a la comunidad que no tener conocimiento de la ley no lo excluye de cumplirla.

Así mismo el Ejército Nacional ya comenzó a realizar operativos de control en algunos municipios de Antioquia en los que se suele comercializar ramos con este tipo de Palma, mostrando un respeto hacia la comunidad católica, pero dejando claro que ningún acto cultural está por encima de la soberanía y el cuidado de los ecosistemas.

