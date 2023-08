José Gregorio Hernández fue un médico venezolano que se dedicó a servir a los más necesitados. Fue beatificado por el papa Francisco en 2021. Muchos venezolanos creen que Hernández tiene el poder de curar a los enfermos.

La siguiente es una oración de sanación a José Gregorio Hernández:

Oh, Beato José Gregorio Hernández,

médico de los pobres,

intercede por mí ante Dios Todopoderoso.

Tú que fuiste un hombre de ciencia y fe,

te pido que me ayudes a superar esta enfermedad.

Dame la fuerza para seguir luchando,

y la esperanza de que me recuperaré.

Acompañame en este proceso de sanación,

y haz que mi cuerpo se restablezca.

Te pido también que me ayudes a ser una persona más compasiva y solidaria,

como lo fuiste tú.

Que mi ejemplo de vida inspire a otros a seguir el camino del bien.

Amén.

Si estás enfermo, puedes rezar esta oración a José Gregorio Hernández. También puedes visitar su tumba en Caracas, Venezuela. Muchos creyentes dicen que han sido sanados después de visitar la tumba de Hernández.

Es importante recordar que la oración no es una garantía de sanación. Sin embargo, la oración puede ayudarnos a encontrar la fuerza y la esperanza para seguir luchando contra la enfermedad.