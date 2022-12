Así fue el gran robó que sufrió Alfredo Gutiérrez en México

Alfredo Gutiérrez, más conocido como el “Rey del Vallenato”, fue víctima de un escandaloso robo en la ciudad de Monterrey, México, luego de una presentación musical.

El hecho ocurrió hace dos meses, en horas de la noche y después de un concierto. Cuando el cantante entró en la habitación del hotel NH Monterrey Santa Fe, se percató que la caja fuerte donde guardaba dinero, el contrato con la empresa Monterrey Music y su celular había sido saqueada por completo.



Inmediatamente el sucreño acudió a las autoridades y reclamó al personal del hotel por lo sucedido. Además, subió en su Instagram varias pruebas como pistas, videos y conversaciones para demostrar la forma en la que se ejecutó el hurto.



(SIC) “Seguimos con la gran estafa. En los videos les muestro la caja de seguridad uno de los ladrones el más joven se hospedo al lado de mi habitación, donde permaneció hasta el otro día, 12 de enero, muestro la placa de carro donde ingreso a las instalaciones del Hotel NH Monterrey Santa Fe, este hotel se encuentra junto a un centro comercial que se supone que tiene buena seguridad” escribió.

En una de sus publicaciones explica detalladamente lo que pasó y no dudó en grabar el relato de la recepcionista que insólitamente permitió a los responsables del robo entrar en la habitación.



(SIC) “El día 11 de enero, estuve en las instalaciones de @monterreymusic , donde recibí el dinero por la noche de actuación y firmé un contrato para una próxima presentación. Esa noche al llegar de mi concierto me encuentro con la sorpresa que mi caja de seguridad del hotel NH Monterrey Santa Fe, fue violentada llevándose el dinero y contrato, resulta que la recepcionista dejó entrar a dos hombres , uno que se hizo pasar por mí y otro que decía que trabajaba en @monterreymusic (la mujer les hizo una llave y los dejo entrar a mi habitación) y por si fuera poco los hombres ya estando en mi habitación la llamaron para que abrieran la caja de seguridad” declaró el acordeonero.



Sin embargo, pese a que el hotel prometió devolverle al artista hasta el último peso robado con la condición de que retirara las publicaciones, hasta el día de hoy la compañía no ha respondido ni ha cumplido con dicha promesa.

Tres meses luego de haberse presentado el saqueo, el artista exige una solución y sus más fieles seguidores lo han apoyado.



“Todas las semanas el hotel ha prometido pagarme y nada, ante la Policía firmé una serie de documentos para empezar la investigación y jamás me contactaron para decirme quien está detrás de todo, ahora me dicen que votaron al gerente del hotel, me pregunto ¿hasta cuándo? Por esta razón pido q mi gente exponga esto en sus redes y a los medios de comunicación.” Dijo.