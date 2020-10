Críticas a la esposa de Santiago Arias por foto llorando luego de la dolorosa lesión del jugador

Cuando se disputaba la primera fecha de las eliminatorias para Qatar 2022 entre la selección Colombia y Venezuela, Santiago Arias sufrió una aparatosa lesión comenzando el compromiso, por lo que su esposa Karin se manifestó en redes.

A través de su cuenta de Instagram, Jiménez publicó una historia llorando, visiblemente afectada por lo sucedido con su esposo.

Esto al parecer fue la manzana de la discordia, ya que a muchos de los internautas no les agradó esta fotografía y la calificaron como exagerada.

En cambio, otros seguidores se solidarizaron con mensajes de apoyo.

La lesión de Santiago Arias dejó un sin sabor no solo al equipo de la selección, sino a su esposa que después tuvo que enfrentar la crítica de sus seguidores.

Por supuesto los comentarios no se hicieron esperar: “¿y tenía que poner esa foto llorando? “, “si no es así no genera polémica”, “tú sabes, ante todo la evidencia de que “sufre” por su marido”, “anda, pero por todo forman un show, se jodió y punto”, le escribieron algunos.