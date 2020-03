Niño entregó su perro a un albergue para que su papá no le pegara más

La historia de un perrito llamado 'Simón' se hizo viral en redes sociales después que fuese dejado por un niño en un albergue de México.



El animalito llegó al albergue Pergatuzoo acompañado de una carta escrita por el pequeño en la que explica las razones que lo llevaron a tomar esa decisión.



"Te dejo a Simón, es mi perro y no quiero que mi papá le pegue. Llora mucho porque no hay comida. Te dejo mis ahorros para sus tortillas”, escribió el niño.



La carta finaliza con una petición del pequeño para que no se lleven el perro y no lo maltraten.



"No se lo lleven, cuando crezca vengo por Simón", concluye.



La conmovedora historia del niño y su perro se ha viralizado en redes sociales y el albergue busca al dueño de Simón para ayudarlo.