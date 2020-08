Policía regañó a joven por violar la cuarentena y gritarle a su mamá

Tremendo regaño se llevó un joven en el municipio de Cartago, Valle del Cauca, luego de haber infringido el toque de queda que iba desde las 8:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana.

Mientras la policía hacía un recorrido de rutina en el sector, el joven fue detenido transitando por las calles.

De inmediato un uniformado le pidió el número de su madre para que viniera por él e imponerle una multa, pues el chico es un menor de edad.

Cuando la llamaron, le advirtieron que si no llegaba rápido al lugar para responder por los actos de su hijo lo dejarían en manos del Bienestar Familiar.

Luego de unos minutos, la mujer llegó y para colmo de males el joven comenzó a insultarla. Esto no le gustó para nada al uniformado quien no dudó en pegarle su regaño.

Te puede interesar: Policía impartió comparendo a punta de cachetadas y generó indignación

“Respete a su mamá. Cuando usted cumpla 18 hablamos. No se equivoque que este uniforme se respeta. Si usted tiene problemas de autoridad no es mi problema. Si usted en su casa hace lo que quiere, aquí no mijo”, reclamó el policía.

La pobre madre de familia terminó siendo la victima del caso, pues ahora deberá pagar una multa de 936.322 pesos por el incumplimiento del toque de queda de su hijo.

El valle del Cauca registra un total de 35.430 casos confirmados de coronavirus y más de 1300 decesos.