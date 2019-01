¿Wanda tiene una AVENTURA con su ex? El trino que alborotó esta historia

Sin duda, uno de los tríos amorosos más polémicos en el mundo del fútbol lo protagonizan Wanda, Icardi y Maxi López.



En 2013 la pareja terminó su relación por una infidelidad. Sí, Icardi y Wanda pasaron de ser amigos a pareja y los futbolistas rompieron su amistad.



Cuando todos creíamos que el tema estaba superado, Maxi López aseguró a través de Twitter que su ex le escribe cuando Icardi no está y que, al parecer, tiene muchas ganas de una relación de tres. Apoyando lo dicho en otra entrevista.



"Resulta que el que pone fotos en mi Instagram de VOS soy yo, el que llama cuando el otro no está en casa, ¡siempre yo! ¿Tanta necesidad de una relación de tres integrantes tenés? Después de 5 años.Yo quiero una relación y vida normal con mis hijos. Vos no", escribió.



En pocas horas, el trino ya tenía casi 600 RT y cerca de cuatro mil 'likes'. ¿Qué dirá Icardi de esta situación?





