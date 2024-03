Festival Estéreo Picnic culmina con éxito en su edición del 2024

En promedio unas 40.000 personas se reunieron cada día del Festival Estéreo Picnic en el Parque Simón Bolívar para ser testigos del evento musical más destacado de Colombia. El pasado domingo 24 de marzo el público se sumergió en la nostalgia del punk rock de la emblemática banda californiana Blink 182, marcando así una jornada memorable.

Por primera vez, el festival se llevó a cabo en el Parque Simón Bolívar, recibiendo elogios por su impecable organización, que superó las expectativas de años anteriores. Durante cuatro días, el ecléctico cartel ofreció una variedad de géneros musicales que abarcaban desde pop y rock hasta rap, punk e incluso merengue, satisfaciendo los gustos de todos los asistentes. Además de la música, el evento ofreció entretenimientos adicionales, como atracciones y mercados locales, en un ambiente de celebración y camaradería.

El domingo fue especialmente concurrido debido al lunes festivo siguiente, atrayendo a multitudes ansiosas por presenciar las actuaciones estelares de las grandes bandas de punk: Blink 182 y The Offspring.

Publicidad

Los primeros en encender el escenario principal fueron The Offspring, quienes deleitaron a la audiencia con sus éxitos como "The Kids Aren’t Alright" y "Self Esteem", preparando el terreno para la actuación estelar de Blink 182.

Cuando Tom Delonge, Mark Hoppus y Travis Barker de Blink 182 subieron al escenario, la multitud estalló en jubilo con los primeros acordes de "Anthem Part 2". Durante hora y media, la banda recorrió sus éxitos clásicos y nuevos, mientras Delonge entretenía al público con sus característicos comentarios humorísticos. Momentos destacados incluyeron la interpretación de "I Miss You", que unió a la audiencia en un coro emocional, y el cierre enérgico con "First Date", "What’s My Age Again?" y "All the Small Things".

Publicidad

El festival también ofreció diversidad de géneros, incluyendo presentaciones de trap y reguetón lideradas por Esteban Rojas y Nicki Nicole. Esta última expresó su gratitud por el apoyo del público colombiano, vistiendo la camiseta de la selección nacional de fútbol, en un gesto de empatía con los colombianos.

Con las actuaciones finales de Arcade Fire, Yves Tumor y The Blaze, el Festival Estéreo Picnic 2024 concluyó con un espectáculo de fuegos artificiales, mientras instaba a los asistentes a regresar a casa de manera segura.

La diversidad de géneros y artistas presentados durante el festival refleja la pluralidad de gustos musicales de la audiencia colombiana, con creyentes en la magia de la música en vivo y escépticos que buscan nuevas experiencias sonoras. Sin embargo, el éxito del evento demuestra que la música tiene el poder de unir a personas de diferentes culturas y backgrounds en un mismo espacio de celebración y disfrute.

Publicidad

También puedes ver: Los últimos minutos de Ángelo Bossa: "A veces volvía"