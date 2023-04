Mike Bahía entre el desamor y el amor con su más reciente entrega musical

Mike Bahía cierra una trilogía discográfica con la publicación este viernes de "Contigo", un nuevo álbum en el que narra historias de romance, dolor y angustia, y en el que "explora el lado más oscuro de la vida y el amor", según un comunicado.

La producción de doce temas al mismo tiempo "capta la energía positiva, la buena vibra y el espíritu contagioso por los que Mike ha sido reconocido", destaca la nota difundida hoy por sus representantes.

El primer sencillo que funciona como carta de presentación del nuevo trabajo discográfico es "Corazón", que está acompañado de un video grabado "en las frías calles de Nueva York" y en el que aparece junto al productor del disco, Keityn, en la guitarra.

"He hecho este disco CONTIGO, con quien me está escuchando. Todo lo que existe, lo que he hecho a lo largo de mi carrera, lo he hecho con gente maravillosa; no lo he hecho solo. Desde la composición, la creación de las canciones, la mezcla, los músicos, la promoción, los fans", señala el colombiano.

El nuevo álbum del ganador de un Grammy Latino en 2020 incluye además sencillos previamente publicados como "La falta", junto a la cantante del género regional mexicano Carin León; "El egoísmo", al lado de Keityn y Dekko, así como el homenaje que le tributa a su ciudad natal (Cali, Colombia) en el tema de salsa "De Qué Manera".

Asimismo, el álbum contiene el tema "Mi Pecadito", junto a Greeicy, su esposa y con la que se embarcó recientemente en la gira "Amantes Tour: Kai".

El disco completa una trilogía iniciada en 2019 con la publicación de "Navegando", a la que le siguió en 2021 "Contento" y a la que ahora se suma el nuevo proyecto discográfico y con el que conforma la frase "Navegando Contento Contigo", que es una muestra del "increíble viaje que es su carrera musical", como destaca la nota.

El colombiano, que basa su propuesta en sonidos tropicales, cuenta con más de 7 millones de suscriptores en las redes sociales y más de 5 millones de oyentes mensuales en Spotify, mientras que sus videos musicales han alcanzado en conjunto más de 1.000 millones de reproducciones en YouTube.

