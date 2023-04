VIDEO: Cristian Castro desata polémica por quedar casi desnudo en concierto en Argentina

Durante los conciertos los artistas suelen hacer diferentes shows para brindar un espectáculo único y eso fue lo que hizo Cristian Castro hace poco durante un evento en Argentina.

Recordemos que el artista mexicano se ha visto involucrado en diferentes polémicas en el mundo de la farándula que lo han puesto en el ojo del huracán.

Eso fue lo que ocurrió hace poco cuando el grupo Miranda invitó al artista mexicano a su concierto en el Gran Rex, en Buenos Aires, Argentina, para cantar la nueva versión del tema 'Prisionero', canción que hace parte del álbum de colaboraciones 'Hotel Miranda'.

Todo transcurría con normalidad durante el evento, el público estaba emocionado cantando y feliz de ver a sus ídolos, sin embargo, todo se descontroló de un momento a otro cuando Cristian Castro terminó de cantar y se quitó el pantalón y la camiseta quedando solamente en bóxer de color azul.

Publicidad

Durante este momento se le vio muy feliz al mexicano haciendo su show de 'stripper', tanto es así que detrás se vio a la cantante de Miranda sorprendida por lo que estaba sucediendo, pero no le dijo nada y siguió con su presentación como si nada.

Esta actitud fue festejada por muchos, sin embargo, algunos internautas no perdieron la oportunidad para hablar al respecto y cuestionarse en qué estaba pensando Cristian Castro para hacer esto en pleno Gran Rex, en Buenos Aires.

"Queda comprobado que la belleza no dura toda la vida", "Él vendría siendo una versión Yina Calderón 😂", "No lo hizo joven para hacer este ridículo a los 50, ámense señores", "Sucristooooooo, se está acabando el mundo,, ahora si", "No sabe como llamar la atención", son algunas de las opiniones de los internautas que vieron la filmación viral y quedaron sorprendidos con la actitud del mexicano.

Publicidad

Te puede interesar: ¿Qué significa NEA en nuestro diccionario kallejero?