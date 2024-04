Aida Cortés revela la peor petición que le han hecho; ¡Se indignó!

En una entrevista exclusiva con La Kalle, en el programa El Klub, Aida Cortés, reconocida creadora de contenido, compartió una experiencia impactante que revela los desafíos y límites morales que enfrentan las mujeres en la industria del entretenimiento.

Con más de 22,9 mil seguidores en su cuenta de Instagram y una trayectoria de siete años en la profesión, Aida es una voz autorizada para hablar sobre los entretelones de este mundo aparentemente glamoroso pero lleno de desafíos.

En su libro, Aida desmitifica la percepción errónea de que el trabajo como modelo webcam es fácil y sin complicaciones. "No todo es como parece", advierte. La industria, según ella, está plagada de prejuicios y estigmas que dificultan el camino de quienes se aventuran en ella. Aida misma ha experimentado la presión de los límites morales, y en una revelación sorprendente, compartió la peor petición que le han hecho durante su carrera.

"Me ofrecieron una cantidad ilimitada de tokens a cambio de ponerme unos tacones y agredir a un gatito recién nacido", confesó Aida. Su negativa fue firme y rotunda, destacando su postura ética frente a situaciones extremas.

Publicidad

"Siempre hay decisiones a las que me niego porque moralmente no estoy de acuerdo", enfatizó. Para ella, es fundamental establecer límites claros en el trabajo y tener la convicción de no cruzarlos bajo ninguna circunstancia.

La experiencia de Aida refleja una realidad dentro de la industria del entretenimiento para adultos, donde los límites éticos son difusos y la presión por complacer a los espectadores puede llevar a situaciones extremas. Sin embargo, Aida se mantiene firme en su postura y se enorgullece de nunca haber superado sus propios límites.

Publicidad

"Jamás he sentido mal mi trabajo porque respeto y sé lo que está mal en la industria", afirmó. Para ella, la "prostitución virtual" no es ser modelo, y rechaza cualquier intento de relacionar su trabajo con esa práctica. Aida hace hincapié en que el entretenimiento que ofrece es solo eso, entretenimiento.

La conversación con Aida también reveló aspectos personales de su vida. Aunque es abierta sobre sus preferencias y límites, deja claro que no tolera la falta de respeto o la duda sobre su inteligencia. "Esos son los requisitos para tener una relación conmigo", asegura. Además, destaca la importancia de la comunicación y el consentimiento en cualquier interacción, ya sea laboral o personal.

En cuanto al futuro de la industria, Aida señala que los problemas no radican en la actividad en sí, sino en los valores de las personas involucradas. "En todo ámbito laboral te puedes prostituir", comentó, refiriéndose a la disposición de algunas personas a sacrificar sus principios por dinero.

Mira también: ¡En vivo con Aida Cortez