Así fue como la Gorda Fabiola pilló a Polilla con su ex; lo mandó a seguir con un escolta

Una de las parejas más famosas de la farándula colombiana es la compuesta por los comediantes Nelson Polanía, Polilla y Fabiola Posada, La Gorda Fabiola, que tienen más de 25 años de relación y un sinfín de anécdotas que no siempre están marcadas por las risas.

Luego de pasar por momentos difíciles en los que pensaron en terminar, su relación se fortaleció luego de una difícil situación de salud que vivió la comediante, quien debido a su peso tuvo un quebranto de salud y estuvo a punto de morir, incluso ella ha sostenido que esto la acercó a temas espirituales.

La Gorda Fabiola descubrió que Polilla se veía con su ex

En una reciente entrevista hecha en el programa 'Los de la culpa', la comediante reveló una anécdota en la que puso a prueba la confianza hacia su esposo, terminando con un descubrimiento increíble, pero que al parecer no pasó a mayores.

De acuerdo con Fabiola, una de las cosas de las que se arrepiente fue de haber sido Concejal de Bogotá, pero este cargo le permitió descubrir las andanzas de Polilla, puesto que un día él se arregló más de lo normal y se fue supuestamente a un show: "Polilla me dijo que tenía un ‘show’ con ‘La luciérnaga’, que se iba y yo no sé por qué los hombres no saben mentir. Yo dije: ‘Pero no me cuadra’. Lo peor es que para esa presentación se compró ropa. Cuando lo veo salir, le pregunto: ‘¿Ay, pero vas a estrenar?’ Me dijo que supuestamente era en el Dann Carlton de la 94 y yo simplemente dije: 'Bueno, que te vaya bien'".

Según relató, le dijo a uno de los escoltas que lo persiguiera y le contara todo lo que hiciera su esposo, por lo que él lo siguió hasta el parque de la 93, donde se encontró con una mujer, que resultó siendo su ex. Sin embargo, parece que no pasó a mayores, pues Polilla tenía otra versión: "Estaba con ella porque estaba reportado en Datacrédito por un celular que compramos entre los dos. A uno lo reportan hasta por 1.200 pesos".

