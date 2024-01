Chayanne y otras personalidades lamentan la partida de Julio Sánchez Vanegas

El reconocido cantante puertorriqueño Elmer Figueroa Arce, conocido artísticamente como Chayanne, expresó su pesar por la partida del legendario empresario, presentador y locutor colombiano, Julio Sánchez Vanegas, a través de su cuenta de redes sociales el pasado viernes 26 de enero.

Sánchez Vanegas falleció a la edad de 93 años a causa de su delicado estado de salud. Don Julio, es recordado por ser el pionero de la radio y la televisión en Colombia y fue el creador de producciones JES, una de las más reconocidas productoras del país.

En su emotivo mensaje, Chayanne recordó con gratitud el apoyo incondicional que recibió de Julio Sánchez Vanegas durante sus inicios en el programa "Espectaculares Jes", que el colombiano presentó y dirigió entre 1967 y 1994. El cantante destacó la importancia de ese programa pionero en su estilo, donde compartió escenario con figuras icónicas como Barry White, Billy Preston, Dizzy Gillespie, Astor Piazzolla, Nara Leao, Eddie y Charlie Palmieri, Tito Puente y Héctor Lavoe.

"Con gran pesar recibo la noticia de la partida de Julio Sánchez Vanegas, un grande de los medios de comunicación en Colombia. Siempre estaré agradecido del apoyo incondicional que me brindó en su programa musical, aún cuando nadie me conocía, eso no lo olvidaré jamás. Descansa en paz Julio. Mis sentidas condolencias a toda su familia", expresó Chayanne.

Publicidad

El mensaje del cantante se suma a las condolencias de otras destacadas personalidades del mundo del entretenimiento y el periodismo que reconocieron el valioso legado de Sánchez Vanegas. Entre ellos, el cantante y actor César Mora compartió un saludo y abrazo de solidaridad para Julio Sánchez Cristo y su familia.

Julio Sánchez Vanegas, padre de los reconocidos productores y periodistas de radio y TV, Gerardo, Jaime y Julio Sánchez Cristo, deja un vacío en la industria de la comunicación en Colombia. El director de la W Radio, Julio Sánchez Cristo, también expresó su pesar por la partida de su señor padre: "Se fue mi héroe le debo todo y más... ya desde el cielo, mañana desde cualquier lugar del mundo... hasta siempre adorado padre". Escribió Julio Sánchez Cristo.

Con gran pesar recibo la noticia de la partida de Julio Sánchez Vanegas, un grande de los medios de comunicación en Colombia. Siempre estaré agradecido del apoyo incondicional que me brindó en su programa musical, aún cuando nadie me conocía, eso no lo olvidaré jamás. Descansa en… pic.twitter.com/4QYPfIW04U — CHAYANNE (@CHAYANNEMUSIC) January 27, 2024

Se fue mi héroe. Le debo todo y más…



Ya desde el cielo, mañana desde cualquier lugar del mundo…



¡Hasta siempre, adorado padre! pic.twitter.com/SkSiUBmCsO — Julio Sánchez Cristo (@jsanchezcristo) January 27, 2024

Publicidad

También puedes ver: ¿Qué hacer en Bogotá? 5 planes baratos en 'EL SEPTIMAZO'