Cintia Cossio se despacha contra haters que critican a la novia de su hermano

Yeferson y Cintia Cossio son dos de los creadores de contenidos más reconocidos que hay en el país y quienes gracias a sus videos divertidos haciendo bromas se han sabido ganar un lugar en la mente de sus cientos de fans.

El joven hace poco formalizó su relación amorosa con Carolina Gómez, una joven paisa que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales debido a su físico envidiado por muchas personas, pues aunque parece operada, Yeferson salió a aclarar que es totalmente natural.

Para nadie es un secreto que las redes se prestan para que los haters descarguen su enojo contra otras personas y la joven ha sido víctima de aquellos inescrupulosos que no dejan de hablar mal de ella, por ese motivo Cintia decidió salir a hablar para defender a su cuñada.

En un posteo de Instagram la creadora de contenidos dijo: "Dejando de un lado su físico, si la gente conociera el coeficiente intelectual de esta nena quedaría... Está por terminar su carrera de ingeniería administrativa y es de las mejores. Ella es más que un físico, por favor, dejen de suponer de las vidas ajenas, tanto en lo bueno como en lo malo. Ustedes realmente no conocen a ninguna persona de las que siguen, entreténganse, pero no hagan daño a personas que no les han hecho nada a ustedes, solo porque es la nueva pareja de alguien".

Finalizó mandando un mensaje a aquellos que envían veneno por medio de las redes sociales: "Esta muchachita no se ha metido con ninguno de ustedes. Las personas somos ciclos en la vida de los demás, POR FAVOR, RESPETEN Y LO DIGO EN GENERAL, dejen tanto veneno que les va a dar un infarto antes de tiempo".

De esta manera quedó claro que Carolina Gómez tiene no solo una buena relación con Yeferson Cossio, sino que también fue muy bien recibida dentro de la familia.

