La relación entre Aida Victoria Merlano y Westcol, reconocidos creadores de contenido que hace aproximadamente un año sostuvieron una corta relación, ha estado en el centro de la atención a pesar de haber terminado, pues los comentarios del uno al otro han dado de qué hablar. El más reciente episodio de desacuerdo entre ambos giró en torno a asuntos de negocios.

Durante una transmisión en la plataforma de streaming en vivo (contenido en tiempo real) Twitch, Westcol se refirió a Aida Victoria Merlano en respuesta a una pregunta sobre influencers que participan en peleas. Mencionó su aprecio por la barranquillera, pero expresó que se distanció al sentir que todo se centraba en el dinero. Afirmó haber realizado trabajos para ella sin recibir pago y mencionó una presunta deuda.

En respuesta, Aida Victoria Merlano aclaró el asunto a través de sus historias en Instagram. Explicó que, al revisar su bandeja de mensajes, encontró múltiples solicitudes de pagos por trabajos realizados hace un año. Aseguró que intentó contactar a Westcol para resolver el tema, pero se le indicó una cantidad que ella había pagado por servicios de publicidad, aunque no se recordaba el monto exacto.

Aida Victoria le reprochó por quejarse durante una transmisión sobre lo sucedido, y aseguró que Westcol nunca se comunicó con su equipo de trabajo para arreglar cuentas, señalando que se pudo haber dado manejo al tema de forma privada:

“¿Si tienes el número de mis abogados, por qué no los cobraste?, ¿Te dio pena?, pero no te dio pena quemarme. Si querías llamar mi atención, te hubieses comportado como un varón, que eso a mí sí me prende, te pones a comportarte como un niño y me dan ganas de hacerte un tetero con bienestarina”

El streamer no se quedó de brazos cruzados y en una nueva transmisión en Twitch respondió:

“El problema no es que yo la haya quemado en vivo. El problema no es que yo haya dicho que ella no me ha pagado. El problema radica en que ella no me ha pagado ¿Me entienden? Igual yo no le tiré, nunca la quemé mal. Ella fue la que salió con sus discursos que siempre hace y a tirar su data. Pero esas datas no me las como yo porque ¿A razón de qué?”

El cruce de declaraciones entre ambos ha generado un debate en torno a la importancia de la compensación por el trabajo en el mundo del contenido digital. Westcol subraya la necesidad de reconocer el valor de los esfuerzos, mientras que Aida Victoria Merlano enfatiza en la importancia de la comunicación directa y privada para solucionar este tipo de situaciones. En redes sociales los comentarios no se han hecho esperar: "uy le dio sopa y seco esta mujer", "además de hermosa, inteligente uff", "eso le pasa por ponerse a hablar de las mujeres", "la ropita sucia se lava en casa", son algunos de los comentarios que dejan los usuarios en las redes sociales.

