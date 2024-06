Dolorosas imágenes del sufrimiento de Céline Dion por el síndrome de la persona rígida

El pasado 25 de junio, la plataforma Amazon Prime Video estrenó el documental 'I Am: Céline Dion', que narra la lucha de la cantante canadiense,de 56 años, contra el síndrome de la persona rígida (SPR), una rara enfermedad neurológicaque le fue diagnosticada en 2022.

La aparición de Dion en los Grammy el pasado mes de febrero ya había causado gran emoción y sorpresa, pues su estado de salud había mantenido a la artista alejada de los escenarios.

En el documental, los seguidores pueden ver de cerca cómo Céline enfrenta esta enfermedad que ha transformado su vida. El SPR se manifiesta con rigidez muscular progresiva y dolorosos espasmos que han llevado a la cantante a experimentar episodios de convulsiones severas, algo que ella misma describe como una sensación de "estrangulamiento".

Céline Dion, conocida mundialmente por éxitos como 'My Heart Will Go On' de la película 'Titanic' y 'I'm Alive', ha sido una figura central en la música durante más de dos décadas. Su voz ha resonado en los corazones de millones, y su contribución a la banda sonora de 'Titanic', protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, sigue siendo inolvidable.

Las convulsiones de Céline Dion por su enfermedad síndrome de la persona rígida

El documental 'I Am: Céline Dion' no solo expone la crudeza de su enfermedad, sino que también destaca la fuerza y la resiliencia de Dion. Irene Taylor, directora del proyecto, captó momentos íntimos y dolorosos, como un episodio de convulsiones que la cantante sufrió durante una cita médica. La escena, donde se ve a Céline en una camilla, sollozando de dolor mientras sufre espasmos prolongados, ha sido una de las más dolorosas y ha impactado profundamente entre sus seguidores.

Taylor explicó que Dion le dio libertad total para filmar cada momento necesario para el documental. "Ella estaba en las mejores manos que podía estar. Si necesitaran un par de manos extra, habría dejado caer mi micrófono y habría entrado para ayudarlos sin lugar a dudas. Pero decidí seguir filmando sabiendo que no teníamos que usarlo", comentó la directora. La valentía de Dion al permitir que estos momentos se muestren al mundo refleja su deseo de ser transparente con sus fanáticos sobre su lucha.

El documental también incluye momentos donde Dion expresa su vergüenza y vulnerabilidad frente a estos ataques. Sin embargo, su determinación y esperanza son evidentes cuando promete a sus seguidores que recuperará su carrera artística: "Todavía me veo bailando y cantando. Siempre encuentro el plan B y el plan C, ya sabes. Ese soy yo. Si no puedo correr, caminaré. Si no puedo caminar, gatearé. Pero no me detendré. No pararé".

La Organización Nacional de Enfermedades Raras de Estados Unidos (NORD) describe el síndrome de la persona rígida como un trastorno neurológico raro caracterizado por rigidez muscular progresiva y espasmos dolorosos que pueden ser desencadenados por eventos como un ruido repentino o un contacto físico leve. Este trastorno ha sido un desafío constante para Dion, pero su fortaleza y el apoyo de sus fanáticos han sido inquebrantables.

La cantante Celine Dion incluyó en su documental "I Am", una escena donde sufre convulsiones por varios minutos, para crear conciencia sobre la batalla que viven los pacientes con Síndrome de la Persona Rígida.#MoluscoNews pic.twitter.com/tfsQBHvvDy — Molusco (@Moluskein) June 26, 2024

