El Gato, presentador de Sábados Felices, le lanza fuerte vainazo a humoristas mal agradecidos

En una entrevista exclusiva con el programa El Klub de La Kalle, Humberto Rodríguezconocido popularmente como el 'Gato' y presentador del icónico programa Sábados Felices de Caracol Televisión, habló sobre varios aspectos de su vida personal y profesional.

Compartió momentos de su carrera que recuerda con gratitud y alegría, además de expresar su descontento hacia ciertos humoristas que han criticado al programa.

Rodríguez recordó con cariño su trabajo junto al famoso cantante Juan Luis Guerra, con quien colaboró durante tres años. "La manager de Juan Luis Guerra hoy en día fue mi primera productora en mi primer programa de televisión en República Dominicana", comentó El Gato rememorando esa etapa con mucho afecto y describiéndola como una época muy linda llena de momentos chéveres.

Humberto Rodríguez es visto como el rostro de Sábados Felices, programa que definió como "El programa de todos los colombianos". Reflexionó sobre la difícil época que enfrentaron tras la pandemia, cuando el programa recibió críticas severas.

"No entendía la razón de eso", confesó, "no entendía por qué pasó." Durante ese periodo prefirió no hablar al aire sobre el tema porque no lo consideraba necesario, pero ahora expresa su desconcierto ante la necesidad de algunos de denigrar y despotricar negativamente de otros.

El Gato enfatizó la importancia de Sábados Felices en la cultura colombiana, afirmando que el objetivo del programa es divertir a la gente y distraerla de los problemas sociales. Criticó el uso destructivo de las redes sociales para atacar programas que buscan brindar alegría.

Asimismo mostró su inconformidad con los comediantes que han hablado mal de Sábados Felices, recordando que él mismo solía disfrutar del programa antes de convertirse en su presentador. "Ya sabes cómo se crea la magia, la poción de un programa de 52 años," comentó.

Para Rodríguez Sábados Felices es un emblema de Colombia. "Sábados Felices es una tradición, y para mí es la representación de un país entero a través del humor", afirmó.

Hizo hincapié en la diversidad y representación que el programa ofrece, y en el cariño que recibe de los televidentes tanto en Colombia como en el extranjero, señalando que el programa es la representación de la alegría.

El Gato concluyó subrayando el valor y la longevidad del programa, destacando su papel fundamental en el entretenimiento colombiano y la conexión emocional que ha establecido con la audiencia a lo largo de más de medio siglo.

