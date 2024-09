Fabiola Emilia Posada Pinedo, más conocida como La Gorda Fabiola, fue una de las figuras más queridas del humor en Colombia. Su nombre verdadero, aunque menos conocido que su apodo artístico, fue tan auténtico como su personalidad.

Nacida el 18 de septiembre de 1963 en Santa Marta, Fabiola se ganó un lugar en los corazones de millones de colombianos gracias a su talento y carisma, elementos que la convirtieron en un ícono del humor nacional.

Desde su debut en 1987 en el programa Sábados Felices, "La Gorda Fabiola" rápidamente se destacó con su estilo único, caracterizado por su capacidad de hacer reír tocando temas cotidianos. A través de sus rutinas, abordaba aspectos de la vida diaria, la familia y las relaciones con un enfoque cómico, lo que la hizo especialmente cercana al público.

Su nombre de pila, Fabiola Posada, no era tan mencionado como su apodo, pero en ambos casos representaba a una mujer con gran sentido del humor y una entrega total a su carrera.

Una carrera de muchos años

A lo largo de su vida, Fabiola compartió escenario y vida con Nelson Polanía, conocido como 'Polilla', su esposo y compañero en la comedia. Juntos protagonizaron muchas rutinas en Sábados Felices, siendo una de las parejas más queridas en la televisión colombiana. Aparte de su hijo David, fruto de su relación con Polilla, su legado en el humor y la actuación es sin duda su mayor contribución al país.

Fabiola no solo fue una humorista consagrada, sino también actriz de cine y televisión. Su participación en películas como 'Se nos armó la gorda' y 'No me echen ese muerto' la consolidaron como una figura polifacética del entretenimiento. Su presencia en estas producciones mostraba su habilidad para llevar su humor a diferentes formatos, sin perder ese toque especial que la caracterizaba.

Uno de los aspectos más humanos de La Gorda Fabiola fue su apertura para hablar sobre su salud. A través de las redes sociales, compartía detalles de su vida personal, desde recetas hasta experiencias relacionadas con su lucha contra el sobrepeso. Lejos de ocultar sus batallas, Fabiola promovió una imagen positiva del cuerpo, recordando siempre la importancia de la autoestima y la aceptación personal.

