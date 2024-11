Endry Cardeño habla de su primera vez con hombres: “Curiosidad"

Endry Cardeño, reconocida actriz colombiana, se ha ganado el corazón de los televidentes con sus múltiples papeles. Con una carrera que incluye personajes entrañables, la artista aun sigue en la esfera pública.

Entre sus interpretaciones más memorables destaca el papel de Laisa en la telenovela Los Reyes (2005), en la que, con humor y carisma, encarnó a una mujer que despertó el amor y las risas de los televidentes por su relación con Iriarte, su vecino interpretado por Diego Trujillo. Este personaje, como muchos otros, muestra la autenticidad que Cardeño imprime en cada rol.

Recientemente, Cardeño fue invitada al programa de entrevistas de Ómar Vásquez, conocido como Diva Rebeca, en YouTube. Allí, con sinceridad y sin reservas, compartió detalles de su vida amorosa y su primer encuentro romántico con un hombre.

La primera vez de Endry Cardeño

“Fue tan temprano que no me acuerdo. No tengo como un recuerdo claro de ello. Yo tengo consciencia de mis primeras veces consensuadas”, reveló la actriz, haciendo alusión a las complejas experiencias que tuvo durante su juventud y al proceso de autoconocimiento que vivió.

Para Endry, explorar su identidad y sexualidad en la adolescencia fue un camino lleno de curiosidad y descubrimiento. “Uno solo accede a esa curiosidad” , comentó, resaltando que las experiencias tempranas a menudo no son tan claras como las consensuadas y conscientes que vivió después.

“Siempre he pensado que hubiera sido rico, hubiera sido como que chévere, yo accedí a esto, lo hablamos. No estoy tratando de naturalizar el abuso, pero tampoco quiero satanizar el hecho de haber vivido ciertas cosas a corta edad” , expresó. Para ella, es esencial abordar estos temas con madurez y sensibilidad, sin juzgar ni caer en tabúes.

Endry Cardeño en entrevista con Diva Rebeca /Foto: captura de pantalla Youtube La Diva Rebeca

El primer amor de Endry; un recuerdo inolvidable

Aunque ha pasado tiempo, Cardeño recuerda con especial cariño su primera relación consensuada y deseada. “Fue tan espectacular. Fue una persona que después de que el tiempo pasó, ya no es importante en mi vida, pero en ese momento fue todo muy bello” , relató, evocando un momento de genuina conexión y amor que dejó huella en su memoria.

“Es que cuando uno se enamora, se enamora con toda o entonces para qué” , afirmó con nostalgia, aludiendo a l a intensidad y entrega con la que vivió ese primer amor.

A sus casi 50 años, Endry Cardeño sigue siendo una voz poderosa que desafía los estigmas sociales y celebra la importancia de la autenticidad en la vida. Para ella, los temas de amor, identidad y autodescubrimiento no deberían ser motivo de vergüenza, sino aspectos esenciales de la experiencia humana.

“No fue un abuso, como que me amarraron y eso, pero creo que me hubiera gustado más con la ilusión que ya fue cuando tenía novio más grande” , dijo, dejando claro que desea hablar de estas vivencias desde el humor y la reflexión, integrándolas como parte fundamental de su historia.