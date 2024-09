Endry Cardeño revela la verdad detrás del supuesto video privado que grabó

Endry Cardeño, recordada por su icónico papel de ‘Laisa’ en la exitosa serie Los Reyes, volvió a estar en el ojo público debido a un rumor que la persiguió durante mucho tiempo.

La actriz cucuteña, que ganó popularidad por su interpretación de una mujer trans en la producción, vivió uno de los momentos más difíciles de su carrera cuando se vio envuelta en un escándalo relacionado con un supuesto video privado.

Durante una entrevista en el programa 'Los Enredados', Cardeño reveló cómo este rumor la afectó profundamente: "Por culpa de la fama, el fake más grande que me han inventado fue un video privado. En el momento del personaje que me hizo tan famosa, salió un video que decía y lo vendían en los semáforos junto con un compilado de otras celebridades que no era fake, y entonces ahí venía el supuesto video del nombre de mi personaje", indicó la actriz.

La actriz relató cómo el miedo y la incertidumbre la invadieron al punto de considerar la posibilidad de que el video realmente existiera: "Fue espantoso porque me llamaron de Caracol Radio y yo en ese momento pensé en todas las veces que me emborraché, que me enlaguné y todos los celualres tenían camarita. Yo decía: ay, Dios mío, alguien me grabó, algo pasó. No me acuerdo. Yo casi me muero porque estaba en furor y yo vine al mundo como a sensibilizar y enaltecer la imagen de las mujeres trans y cómo me sale un video".

Sin embargo, después de revisar el contenido, Cardeño confirmó que la persona en el video no era ella, aunque el parecido físico era notable.

A pesar de ello, el daño ya estaba hecho. La actriz aseguró que esta situación no solo afectó su reputación, sino también su lucha por visibilizar a las mujeres trans en un contexto positivo.

Endry Cardeño también aprovechó la entrevista para hablar de los retos que ha enfrentado por su orientación sexual y cómo, a pesar de los momentos difíciles, ha logrado mantener una carrera sólida. La actriz concluyó recordando que la fama tiene un alto costo, pero sigue adelante con su objetivo de visibilizar y dignificar a la comunidad transgénero.

