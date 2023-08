Esperanza Gómez se agarra el brasier y por poco se le sale la 'pechonalidad'

Esperanza Gómez una vez más hizo de las suyas con la imaginación de sus miles de seguidores en las redes sociales y es que la actriz de contenidos para adultos suele ser bastante activa en su Instagram, por ese motivo le regaló a sus fans un corto pero candente video.

La mujer decidió publicar una filmación en la que reunía algunas de sus fotos, pero lo más llamativo es que las imágenes eran usando un mismo outfit pero posando de diferentes maneras, tanto es así que en un momento se agarró el brasier y por poco se le sale su enorme 'pechonalidad'.

Junto a su publicación la mujer escribió: "📷📸📸 Pose, cámaras y acción 🥰".

Hasta el momento su posteo cuenta con más de 10 mil me gusta y miles de comentarios subidos de tono de sus seguidores que suelan con algún día poder conocer a su actriz para adultos favorita.

Publicidad

"Mujerooooonnnnnnnn por favor, bellísima bellísima", "Uff mujer por Dios me acabó de subir las defensas 😍❤️", "De todos los enfoques, TU MIRADA,es la que me transporta a un universo indescriptible...🔥🙌❤️", "En todas estás ricaaaaaaa!!!", "Lo más sensual y erótico nuevamente atacando que sexy", son solo algunos de los comentarios.

Por otro lado, recordemos que hace algunos meses la red social de Instagram le cerró la cuenta a Esperanza Gómez y por ese motivo ella fue hasta la Corte Constitucional para solucionar el problema.

Publicidad

La mujer dijo en su declaración: "Quiero que se me respeten mis derechos, que se me respete la igualdad, que me dejen de estar discriminando, porque esto es una clara discriminación de Instagram hacia mí. Y no solo hacia mí, tengo compañeras que también han sido discriminadas por el hecho de ejercer el entretenimiento para adultos".

"Nunca, ni he sido prostituta ni he sido escort. Hay una línea muy delgada, entre lo que es la pornografía y la prostitución, pero yo no soy prostituta. Si en algún momento hubiera ejercido la prostitución como una fuente de trabajo me sentiría orgullosa y también exigiría el respeto, la dignidad y el derecho al trabajo, porque es un trabajo. Yo no lo he visto así. Yo trabajo para una industria, en la cual me contratan son compañías, no personas externas que no pertenecen a la industria del entretenimiento para adultos", aseguró la actriz de contenidos para adultos.

Te puede interesar: Un consolador dentro del bolso de Yaya