Flavia Dos Santos y Esperanza Gómez se besan y calientan a sus fans

Esperanza Gómez y Flavia Dos Santos son dos de las mujeres más bellas que hay en el país y quienes dejan poco a la imaginación por medio de las redes sociales, pues los temas subidos de tono que publican ponen a 'sudar' a más de un internauta.

Y es que las dos expertas en temas para adultos decidieron compartir en sus cuentas personales de Instagram una serie de fotos que emocionaron a miles de personas pues allí se les vio muy coquetas.

Por su parte, Flavia Dos Santos compartió en las historias de su red social una foto en la que le está dando un beso a Esperanza Gómez y puso un corto texto que emocionó a sus fans: "Cocinando ideas".

Así mismo, en el feed Flavia publicó una selfie con la actriz de contenidos para adultos y aseguró que están trabajando en un proyecto juntas, tema que sin lugar a dudas será muy esperado por sus fans. Junto a su publicación la mujer escribió: "Hummm reunión de planes…..".

Publicidad

Hasta el momento su posteo tiene más de tres mil me gusta y miles de comentarios como: "Sería bueno saber que sale de aquí 🤔", "La teoria y la practica....", "Oh santas madres reinas de mis erecciones 🔥", "Huy tutuy el hambre con las ganas de comer no no aguanta jejejeje bellas abrazos", "Huele a película porno y trío 😂", "Que peligro, la teoría y experiencia juntas", son solo algunos de los comentarios.

Cabe recordar que Flavia Dos Santos es una reconocida Psicóloga, Sexóloga, Conferencista, Terapeuta, Psicanalista en formación, Escritora y Presentadora, quien con el paso de los años se ha ganado el cariño de sus fans debido a los temas que trata y la forma como ayuda en diferentes áreas de las relaciones de pareja.

Por otro lado, recordemos que Esperanza Gómez hace poco dejó a sus seguidores como 'carpa de circo' luego de compartir en el feed de su cuenta de Instagram una foto mostrando su blusa nueva, pero sin lugar a dudas su parte baja del cuerpo fue la que más llamó la atención.

Publicidad

Y es que no es para menos pues la actriz de contenidos para adultos se puso una microscópica tanga negra con la que dejó poco a la imaginación.

Esperanza Gómez, actriz para adultos /Foto: Instagram Esperanza Gómez

Te puede interesar: Actividad paranormal en La Kalle