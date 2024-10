Esposa de Omar Geles revela la decisión que tomó con la herencia que dejó el artista

El mundo del folclor vallenato sufrió una gran pérdida con el fallecimiento de Omar Geles el pasado 22 de mayo, luego de un paro cardiorrespiratorio mientras jugaba tenis.

Nacido en Valledupar, Geles se consolidó como uno de los más importantes exponentes del género, siendo el cerebro detrás de innumerables éxitos musicales interpretados por figuras como Silvestre Dangond, Patricia Teherán y el grupo Los Diablitos del Vallenato.

Ahora, a cuatro meses de su muerte, su esposa, Maren García, ha tomado una decisión que promete mantener vivo el legado de su difunto esposo.

Desde la repentina partida de Geles, una de las grandes incógnitas era el destino de su agrupación musical, que interpretaba los éxitos compuestos por él.

En una emotiva presentación reciente en Andrés Carne de Res, Maren García sorprendió al público al anunciar que ella será quien tome las riendas del grupo musical que formó parte de la vida de Omar.

Aunque no tiene experiencia en el ámbito musical, su compromiso de continuar el legado de su esposo es claro.

“Para mi esposo, la música lo era todo. Él vivía por ella, y aunque yo no sé nada de música, Dios me ha rodeado de personas idóneas que me ayudan a seguir adelante”, expresó Maren con evidente emoción. La decisión no solo honra la memoria del compositor, sino que asegura la continuidad de su obra en el tiempo.

La muerte de Omar Geles fue un golpe devastador no solo para su familia, sino también para la comunidad vallenata y la música colombiana en general. Su fallecimiento fue atribuido oficialmente a un paro cardiorrespiratorio.

Para Maren García, asumir el liderazgo de la agrupación musical de su esposo es un reto personal inmenso. A pesar de no tener formación en música, ha recibido el apoyo de personas cercanas y colaboradores de Omar, quienes la han ayudado a mantener el espíritu de su legado. “Ha sido difícil, pero sé que esta es la forma de honrarlo”, afirmó.

