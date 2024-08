Medium contactó a Omar Geles y dejó escalofriante mensaje a su familia

Omar Geles, talentoso acordeonista y compositor vallenato, falleció el 21 de mayo a los 57 añosdebido a un paro cardiorrespiratorio mientras jugaba tenis en Valledupar, lo que conmocionó a seguidores y colegas.

En una conmovedora aparición en el programa 'Buen Día Colombia', la médium argentina Noelia Pace sorprendió a los espectadores y a la familia del fallecido cantante vallenato Omar Geles con revelaciones inesperadas desde el más allá.

La transmisión, realizada el 21 de agosto, coincidió con el tercer mes del fallecimiento del músico, quien murió el pasado 21 de mayo a los 57 años.

Pace conocida por su habilidad para conectar con el otro lado, aseguró haber recibido varios mensajes de Geles durante el programa. En una de las primeras revelaciones, la médium describió cómo el artista le enviaba abrazos simbólicos a su familia, comenzando por su hermano Juan Manuel.

"Lo primero que dice él es 'mis pilares'", comunicó Pace, sugiriendo que los abrazos eran una forma de apoyo emocional desde el más allá.

Los familiares presentes, entre ellos el hijo de Geles, Daniel Geles, su hermano Juan Manuel y el artista Wilfran Castillo, se mostraron asombrados ante las detalladas comunicaciones.

Pace transmitió un mensaje de agradecimiento del cantante hacia su hermano, diciendo: "No me abandonaste jamás, sino hubiese sido por ti, no hubiera dado mi primer paso". Esta declaración subrayó el profundo agradecimiento que Geles sentía por el apoyo constante de su familiar.

Un momento particularmente impactante ocurrió cuando la médium describió la angustia que Geles experimentó antes de su muerte. Según Pace, el artista no se fue en paz; en lugar de ello, enfrentó un dolor inexplicable que culminó en un colapso repentino.

"En el momento de su fallecimiento, su desprendimiento fue inquieto", afirmó la vidente, detallando cómo el dolor aumentó hasta provocar una sensación de "explosión".

Además, Pace reveló una solicitud especial de Geles relacionada con su última grabación. La médium explicó que el cantante deseaba que se realizaran ajustes en los tonos de la canción que estaba grabando el día de su muerte. "Ese día estaba grabando, necesito que cambien los tonos en esa última canción", transmitió Pace.

El encuentro dejó una impresión duradera en los presentes, quienes quedaron impactados por las descripciones precisas y las solicitudes del artista fallecido.

Este evento ha suscitado una oleada de reacciones, tanto entre seguidores del artista como en el ámbito de la espiritualidad, subrayando el poder del contacto mediúmnico y el impacto que puede tener en quienes buscan respuestas y consuelo.

