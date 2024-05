Esta es la cantante con la que Arelys sueña grabar: "Yo soy ilusa, le escribo por Instagram"

Con una carrera marcada por su autenticidad y pasión, Arelys Henao no solo cautiva con su voz, sino que también compartió sus sueños más profundos y aspiraciones en una entrevista exclusiva con El Klub.

Arelys confesó que para ella, la música no es solo un negocio, sino una forma de expresión que debe tocar el alma. "Yo no grabo lo que no me llega al alma", afirmó con convicción.

Esta postura, lejos de ser un capricho, es el resultado de una filosofía que ella misma se ha impuesto grabar lo que realmente le gusta, no por compromiso.

Arelys compartió una experiencia pasada donde un artista le propuso grabar y le exigió un pago por su participación. "Yo no lo conocía, teníamos que conocernos primero", explicó.

Publicidad

Más tarde, este artista falleció y alcanzó la fama póstumamente. Arelys reflexionó sobre esta experiencia, admitiendo lo duro que fue no poder conocerlo antes de su partida.

La nueva canción de Arelys, 'Camino Largo', no es solo una melodía más en su repertorio, sino un viaje emocional que la conecta con su pasado difícil.

Publicidad

"Para mí, grabar 'Camino Largo' es sanar el alma", confesó. Esta canción no solo representa su evolución artística, sino también un testimonio de superación y gratitud hacia las dificultades que enfrentó en su camino.

Arelys compartió que no bebe alcohol, ya que le recuerda tiempos difíciles que prefiere olvidar. En cambio, opta por perdonar y seguir adelante. Esta actitud positiva, según ella misma reconoce, es la clave de su éxito y la razón por la cual ha llegado tan lejos en su carrera.

Pero los sueños de Arelys van más allá de sus éxitos actuales. Confesó abiertamente que su mayor anhelo es colaborar con artistas de renombre como Karol G, Shakira o Ana Gabriel.

"Yo soy ilusa, si a mí Dios me sacó de vender en la calle es por algo", afirmó con determinación. Reveló que incluso ha intentado contactarlas a través de Instagram, demostrando su determinación y sueños que desafían las barreras.

Publicidad

Mira también: Nuevo subsidio de vivienda en Bogotá