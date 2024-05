Rompe el silencio mujer que llevó el cuerpo de su tío a un banco: “No soy ese monstruo"

Salieron a la luz nuevos detalles de lainsólita historia que se dio a conocer recientemente y se hizo viral en la que una mujer en Río de Janeiro, Brasil llevó el cadáver de su tío a un banco con la intención de solicitar un préstamo.

En una reciente entrevista concedida a TV Globo, la mujer identificada como Érika de Souza Vieira Nunes declaró que en ningún momento se percató de que su tío había fallecido cuando acudió al banco para tramitar el préstamo. "No me di cuenta de que mi tío estaba muerto", afirmó la mujer brasileña, tratando de explicar los motivos que la llevaron a cometer este inusual acto.

Las imágenes captadas en abril mostraron a una mujer llevando el cuerpo de su tío en una silla de ruedas a un banco brasileño, lo que provocó una gran conmoción en la sociedad. Desde entonces, Érika de Souza Vieira Nunes ha sido objeto de un intenso escrutinio público.

A pesar de haber sido puesta en libertad provisional en los últimos días, Érika de Souza Vieira Nunes enfrenta cargos por "tentativa de estafa" y "profanación de cadáver", los cuales serán juzgados en el futuro.

En una de las entrevistas que concedió durante su breve liberación, la mujer de 42 años compartió sus angustias y aseguró haber vivido momentos muy difíciles. "Viví momentos de mi vida que no podía soportar más. Fue horrible, no me di cuenta de que mi tío estaba muerto", expresó con pesar, tratando de explicar su conducta.

En otro testimonio, Érika de Souza Vieira Nunes expresó su incredulidad respecto a la situación. "No puedo entenderlo. No creo que ni yo ni muchas personas no nos hayamos dado cuenta de que falleció. ¿Cómo se le da un papel a una persona muerta para que lo firme?", cuestionó, reflexionando sobre los eventos que la llevaron al banco con su tío fallecido.

No soy esa persona de la que hablan, no soy ese monstruo Érika de Souza Vieira

Según la versión de la mujer en el momento en que ella lo llevó al banco él aún estaba consciente, aseguró que le preguntó si sería mejor sostenerle la cabeza. Estos detalles, aunque sorprendentes, no han dejado de levantar interrogantes sobre el caso.

Las imágenes de seguridad difundidas en redes sociales muestran a Érika sacando a su tío del taxi y llevándolo al banco. Una vez dentro del establecimiento, lo sentó en una silla y trató de hacer que firmara el préstamo. Sin embargo, los empleados del banco pronto percibieron la situación y alertaron a las autoridades policiales, lo que condujo a la detención de Érika de Souza Vieira Nunes.

