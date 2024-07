Falcao García y su contundente respuesta a un hincha de Santa Fe que le deseó una lesión

La llegada de Radamel Falcao García al fútbol colombiano ha causadoun verdadero revuelo desde su anuncio en junio. El destacado delantero, conocido como "El Tigre", ha cumplido su sueño de jugar para Millonarios en la liga Betplay 2024.

En su debut, disputado el 18 de julio contra Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, Falcao jugó el segundo tiempo de un partido que terminó en empate 1-1. A pesar de la expectativa y la emoción generada entre los aficionados, no todos han recibido su llegada de la misma manera.

Falcao García, el máximo goleador de la Selección Colombia y uno de los jugadores más respetados en la historia del fútbol colombiano, se enfrentó a una situación desagradable cuando un aficionado de Independiente Santa Fe le deseó públicamente una lesión en la rodilla.

Conocido por su nobleza y calidad humana, Falcao respondió de manera ejemplar a la provocación, reafirmando su estatus de ídolo.

El incidente se originó en redes sociales cuando una aficionada del América de Cali expresó en X (anteriormente Twitter) su deseo de que Falcao ganara un título con Millonarios, a pesar de ser hincha de otro equipo.

Soy la única que, siendo hincha del @AmericadeCali quiere que @FALCAO sea campeón con el @MillosFCoficial 🥹 — Luisa Fernanda 💙 (@Krdona_Fer) July 17, 2024

Este comentario generó diversas reacciones, y entre ellas, un hincha de Santa Fe expresó el deseo de que Falcao sufriera una grave lesión. La respuesta de Falcao no se hizo esperar.

Soy el único que, siendo hincha de @SantaFe quiere que @FALCAO rompa los cruzados de la rodilla buena en la fecha 2 y no vuelva a pisar un campo de futbol hasta el otro año? https://t.co/HJxRrirqZW — D. 🦈🦁 (@d_river4) July 18, 2024

La respuesta de Falcao fue ampliamente celebrada tanto por seguidores de Millonarios como de otros equipos, destacando su capacidad para manejar la situación con dignidad y respeto.

"Por mi parte solo puedo desearte bendiciones a ti y a todos los jugadores e hinchas del FPC. Ojalá en tu casa nunca nadie sufra una enfermedad o una lesión como las que yo he enfrentado, créeme que no es fácil... Te invito a que cambies tu pensamiento, este tipo de cosas nos empobrecen como sociedad. Solo deseo que sea un buen espectáculo para todos los hinchas, incluyéndote a ti. ¡Un abrazo!", escribió Falcao.

Por mi parte solo puedo desearte bendiciones a tí y a todos los jugadores e hinchas del FPC, ojalá en tu casa nunca nadie sufra una enfermedad o una lesión como las que yo he enfrentado, créeme que no es fácil... Te invito a que cambies tu pensamiento, este tipo de cosas nos… — Radamel Falcao (@FALCAO) July 19, 2024

Comentarios como "Somos muchos más los que te queremos y valoramos, no solo por tu carrera futbolística sino por el ser humano que eres", y "Grande Radamel, de parte de un hincha de Nacional me alegra que estés en nuestra liga", reflejaron el apoyo masivo que recibió el delantero.

A pesar de los desafíos y las críticas, la llegada de Falcao al fútbol colombiano continúa generando ilusión entre los aficionados. Su debut, a pesar de no haber sido ideal en términos de resultado, fue un evento significativo que marcó el comienzo de una nueva etapa en su carrera.

García sigue demostrando por qué es un referente dentro y fuera de la cancha, utilizando su plataforma para enviar mensajes positivos y abogar por un fútbol más humano y respetuoso.

